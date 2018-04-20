Дакота Джонсон рассказала о непростых съемках в фильме "Суспирия": "Теперь мне необходим курс терапии"

Дакота Джонсон

Актерское ремесло совсем не такое романтичное, как может показаться на первый взгляд. На что только не приходится идти актерам ради заветных ролей в кино. Только недавно 42-летняя Шарлиз Терон рассказала, как тяжело боролась со специально набранными для роли в фильме "Талли" (Tully) 20 килограммами, как еще одна актриса поведала о сложностях профессии. Дакота Джонсон в интервью журналу Elle рассказала о том, какими непростыми для нее оказались съемки в фильме "Суспирия" (Suspiria).

Мы были в заброшенном отеле на вершине горы. На его крыше было 30 телефонных столбов, поэтому во всем здании были перепады электричества, и все пугали друг друга. Было очень холодно и сухо. Единственное, что мне помогало, — это масло, которым я каждый вечер мазала свое тело. Кроме шуток, после съемок мне необходимо пройти курс лечения,

— призналась она.

Фильм "Суспирия" повествует о девушке Сюзи (ее и сыграла Джонсон), которая приезжает в Германию, чтобы учиться в балетной школе. Однако внезапно она обнаруживает, что в этом учебном заведении происходят очень странные и страшные вещи. Помимо Джонсон, в картине также снялись бывшая возлюбленная Бруклина Бекхэма Хлоя Морец и Тильда Суинтон.