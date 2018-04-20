Демпартия США подала иск против России и штаба Трампа

Национальный комитет демократической партии США обратился с иском против властей России, предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks. Об этом сообщает Washington Post.

Как говорится в документах партии, штаб Трампа в рамках сговора с российским правительством решил взломать компьютерные сети демократов и дискредитировать соперницы Трампа на выборах, лидера демократов Хиллари Клинтон.

Партийцы полагают, что взлом был осуществлен подготовленными ГРУ хакерами и специалистами Wikileaks.

«В ходе президентских выборов в 2016 году Россия начала тотальное нападение на нашу демократию, и она нашла желающего и активного партнера в кампании Дональда Трампа», — заявил председатель комитета Том Перес.

При этом самого Трампа ответчиком по иску не назначили, вместо этого в документе фигурируют различные официальные лица из его предвыборного штаба.