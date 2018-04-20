Депутат Рады сравнил власть Порошенко с фашистской оккупацией

Народный депутат Украины Евгений Балицкий заявил, что власть президента Украины Петра Порошенко сравнима с деятельностью фашистов на оккупированной территории.

Слова парламентария транслирует украинский телеканал NewsOne.

«Мы теряем не только независимость, мы теряем, в принципе, страну. Потому что страна – это не территория. Это в первую очередь люди», - заявил Балицкий.

При этом он напомнил, как в годы Второй мировой войны на Украине себя вели фашисты и указал на большое число совпадений с действиями нынешней власти. Например, депутат напомнил, как фашисты переименовывали на Украине улицы, ломали памятники, стирали память и запрещали говорить на родном языке – все то же самое, по его мнению, делают сейчас украинские власти.

Исходя из этого, Балицкий приходит к выводу, что в настоящее время Украина оккупирована собственной властью, которая заставляет народ массово покидать свою страну.