"Девочка, не плачь": новый клип Димы Билана с Ксенией Сухиновой и в духе фильма "Ла-Ла Ленд"

Ксения Сухинова и Дима Билан в клипе "Девочка, не плачь"

Дима Билан представил в сети новый клип на песню "Девочка, не плачь", о котором пресса рассказывала еще на этапе съемок. Певец собрал на съемочной площадке команду, работавшую с ним над видео предыдущего хита "Держи": Ксению Сухинову и режиссера Леонида Колосовского с компанией MOZGI Production.

Но на этот раз все они полетели на Кипр, где прошли новые съемки. Большую часть сцен отдали танцам героев клипа, которые местами напоминали персонажей фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд" (La La Land): Ксения в одном из образов предстала в желтом платье, как героиня Эммы Стоун.

На Кипре я побывала в первый раз, была рада температуре плюс 25 и замечательным людям вокруг. У нас собрался абсолютно дружный, талантливый и позитивный коллектив, с которым я была готова на любые эксперименты сутки напролет… Клип хорош тем, что тут два абсолютно разных образа: хорошей и плохой девочки. Это позволило мне поиграть со стилями... Танцы учила заранее в Москве и, надеюсь, стала достойной партнершей Диме, с которым мне вообще работать очень комфортно. В сценах в клубе я танцевала на каблуках все 12 часов съемок, – рассказала Ксения.

Дима Билан и Ксения Сухинова

Дима Билан

Ксения Сухинова