Димитров победил Гоффена и вышел в полуфинал теннисного турнира в Монте-Карло

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Болгарин Григор Димитров стал полуфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составляет почти пять миллионов евро.

В четвертьфинальном матче болгарский теннисист, четвертый номер посева, со счетом 6:4, 7:6 (7:5) переиграл шестую ракетку турнира бельгийца Давида Гоффена. Поединок продолжался 1 час 47 минут. Димитров сделал 6 эйсов против одного у соперника и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Счет личных встреч теннисистов стал 7-1 в пользу болгарина.

В полуфинале Димитров сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и австрийцем Домиником Тимом (5).