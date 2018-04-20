Двухлетний ребенок утонул в московском пруду

В Москве в искусственном пруду в четверг утонул двухлетний мальчик, которого мать оставила на детской площадке со старшим братом.

Об этом в четверг вечером сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В частности, сообщается, что женщина, направлявшаяся в школу искусств за старшей дочерью, на время оставила двух сыновей – шести и двух лет – на детской площадке поблизости. Некоторое время спустя к ней прибежал шестилетний сын и рассказал, что младший ребенок упал в пруд. Мать бросилась на площадку и вытащила мальчика из воды, однако он, к этому моменту уже был мертв.

Следственный комитет проводит по факту произошедшего доследственную проверку.