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Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных женщин по версии журнала Time


Добавлено: 20 апр 2018 в 04:32, Категория: Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных женщин по версии журнала Time

Дженнифер Лопес

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира и обнародовал в сети шесть обложек специального выпуска, посвятив их персонам из своего рейтинга. 48-летняя Дженнифер Лопес появилась на одной из них в белом наряде и с новым оттенком волос.

Героями обложек также стали актриса Николь Кидман, теннисист Роджер Федерер, основатель движения Me Too Тарана Берк, бизнес-гуру и генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Надела, актриса Тиффани Хэддиш.

Дженнифер Лопес

Традиционно Time разделил всех влиятельных людей на несколько групп. В категорию "Лидеры" в этом году попали президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын.

В список "Титанов" вошли Роджер Федерер, изобретатель и миллиардер Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри.

Николь Кидман

Журнал объединил актеров в категорию "Художники" и наиболее влиятельными среди них назвал Николь Кидман, Хью Джекмана, Галь Гадот, Милли Бобби Браун. К ним примкнули лауреат премии "Оскар-2018" Гильермо дель Торо и телеведущий Джимми Киммел.

Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных персон в категории "Иконы".

Роджер Федерер

Тарана Берк

Сатья Надела

Тиффани Хэддиш


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Добавлено: 20 апр 2018 в 04:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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