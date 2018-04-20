Экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» прошёл контрольную проверку за зимний период обучения

На новейшей многоцелевой подводной лодке Северного флота «Северодвинск» - головном корабле проекта 885 «Ясень» - прошла контрольная проверка за зимний период обучения.

В рамках проверки состоялось показное занятие для командного состава соединений подводных сил флота по приёму первой курсовой задачи – подготовка подводной лодки к выходу в море.

Занятие прошло под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Владимира Гришечкина – опытного моряка-подводника, командовавшего подводными силами флота.

В ходе занятия были подробно разобраны основные составляющие качественной подготовки атомной подводной лодки к выходу в море, связанные с погрузкой продовольствия и боезапаса, запуском ядерного реактора и проверкой работоспособности технических систем и механизмов, обеспечением радиационной безопасности, готовностью личного состава к обслуживанию и эксплуатации материальной части, ведением борьбы за живучесть корабля, применением средств спасения и выполнением задач по основному предназначению.

Контрольные проверки за зимний период обучения пройдут во всех частях и соединениях Северного флота. В настоящее время офицеры штаба флота проверяют корабельный авиационный полк и авиационную техническую базу, дислоцирующиеся в гарнизоне Североморск-3.