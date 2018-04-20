Экс-сотрудник СК Максименко получил 13 лет колонии за взятку

Мосгорсуд назначил бывшему главе управления собственной безопасности СКР полковнику Михаилу Максименко 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Суд признал Максименко виновным в получении 500 тысяч долларов за освобождение людей из окружения вора в законе Шакро Молодого.

Помимо отбывания срока, осужденный обязан заплатить в штраф в размере 165 миллионов рублей.

Кроме того, суд лишил Максименко права занимать должности в органах власти и звания полковника юстиции.

Заседание проходило несколько минут, судья огласил сразу вводную и резолютивную части приговора, а затем назвал срок.

Максименко заявлял о своей невиновности. Против него свидетельствовали его бывший заместитель Александр Ламонов, экс-замначальника следственного управления по Москве Денис Никандров и бывший полицейский Евгений Суржиков. Основным доказательствами вины Максименко стали записи его разговоров с Ламоновым.