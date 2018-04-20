Эксперт: миссия ОЗХО не торопится приступить к расследованию инцидента в Думе

Сотрудники Организации по запрещению химического оружия, отправившиеся в пригород столицы Сирии Думу, не торопятся приступить к расследованию якобы имевшей место химатаки. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме
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Ранее в Госдепе США заявили, что Россия и Сирия зачищают место предполагаемой химатаки и потому не пускают в Думу инспекторов ОЗХО.
«Всё это домыслы и предположения. Тем более что руководитель делегации инспекторов ОЗХО никакого протеста не выражал. Если бы им кто-то мешал, то протест был бы заявлен немедленно. Скорее всего, они сами не очень-то торопятся на заявленное место происшествия», — сказал Никулин.
Также он подчеркнул, что сотрудники миссии ОЗХО добирались из Ливии до Сирии неделю, хотя самолёт летит всего два часа.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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