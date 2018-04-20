Экспертный совет при ГД: Спекуляция на скандале идеи масла «Новичок» позорит РФ

Экспертный совет при Госдуме раскритиковал идею ульяновского предпринимателя назвать подсолнечное масло «Новичок». Бизнесмен вдохновился скандалом с бездоказательными нападками на Россию по «делу Скрипаля» и создал провокационную этикетку для продукта.

Следует напомнить, что Британия без предоставления каких-либо доказательств, реальных фактов и аргументации заявляет, что Скрипали были отравлены химическим веществом «Новичок». По версии британского правительства, это химоружие советского или российского происхождения. Кремль категорически отвергает свою причастность к «делу Скрипаля». Ситуация вызвала значительное обострение в международных отношениях.

Шумной темой решил воспользоваться предприниматель из Ульяновска Алексей Якушев, который использовал политический скандал в целях пиара своего продукта. Он запустил ограниченную партию масла с циничным названием «Новичок», а для пущей яркости продукта поместил на этикетку знак КГБ СССР, сообщает Федеральное агентство новостей.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян осудил идею предпринимателя.

Манукян высказал резкую критику в отношении такой спекуляции производителя на серьезном международном скандале. По его мнению, Якушев сделал это ради наживы и повышения продаж. Однако такой продукт может рассматриваться как провокация, к тому же вряд ли пищевая добавка с названием отравляющего вещества будет пользоваться спросом у покупателей.

Блогер обозначил свою позицию против таких способов быстрого заработка. Он объяснил, что внешний вид упаковки масла позорит Россию и невольно подыгрывает в пользу западных пустых обвинений.

«Мы и так регулярно отбиваемся от клеветы по разным поводам, а тут «западные партнеры» получают своеобразный подарок в виде возможности лишний раз пнуть Россию», — заключил член экспертного совета при Госдуме.

Ульяновский бизнесмен представляет масло «Новичок» в секции экологически чистых продуктов. Якушев считает свою идею остроумной и весело смеется на видео, где представляет вызывающую бутылку с маслом.