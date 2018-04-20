«Эталон переобувания в прыжке»: депутат из Львова, поздравившая Гитлера с днём рождения, отказывается от своих слов

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня депутат Львовского городского совета от неонацистского объединения «Свобода» Марьяна Батюк на своей странице в соцсети поздравила с днём рождения Адольфа Гитлера.

Примерно через час она удалила свое сообщение, а спустя некоторое время, после общественного резонанса, вызванного её поздравлением, и вовсе заявила, что «ничего не писала и не распространяла».

Я шокирована тем, что сейчас происходит. Я ничего не писала и не распространяла. Очевидно, мою страницу взломали. Знаю, как и кто убивал мой народ. Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы — это два огня между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник! Это моя позиция!» — написала она на своей странице вечером.

Однако, комментаторы назвали её «чокнутым брехлом» и расценили её действия, как «эталон переобувания в прыжке».