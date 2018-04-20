ФК "Луч-Энергия" объявил об отставке главного тренера Александра Григоряна

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Футбольный клуб "Луч-Энергия" решил расторгнуть контракт с главным тренером команды Александром Григоряном, сообщается на официальном сайте команды ФНЛ из Владивостока.

Отмечается, что причинами расторжения контракта с 51-летним Григоряном, который возглавил команду в конце декабря прошлого года, стали неудовлетворительные результаты в весенней части сезона. В восьми матчах первенства ФНЛ "Луч-Энергия" набрал восемь очков, а также выбыл из борьбы за Кубок России. Обязанности главного тренера клуба до конца сезона будет исполнять старший тренер Александр Алфёров. За пять туров до завершения первенства "Луч-Энергия" занимает 14-е место, имея в активе 35 очков и находясь в одном балле от зоны вылета.

"Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александра Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем в последнем матче "Луч" уступили команде, которая находится на последнем месте в таблице", - сказал член правления "Луч-Энергии" Дмитрий Друян.

"Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что "Луч" способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ", - добавил он.

Друян также отметил, что напряженность вокруг персоны Григоряна, у которого произошел затяжной конфликт с болельщиками команды, повлияла на игру футболистов. "Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на результате", - заявил Друян.

"Луч-Энергия" 7 апреля в матче 31-го тура ФНЛ уступил на своем поле красноярскому "Енисею" со счетом 0:1. Во время игры владивостокские болельщики неоднократно оскорбляли Григоряна, выкрикивая в его адрес нецензурные слова. После встречи специалист заявил, что большое количество индивидуальных ошибок у футболистов связано с "напряжением, которое создает восьмой сектор". На матче 33-го тура между "Лучом-Энергией" и "Факелом", который состоялся в Воронеже 15 апреля и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, один из болельщиков кинул в Григоряна живого петуха.