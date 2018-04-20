Гавриков: в сборной России поменялись требования и тактика

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеистам сборной России необходимо привыкнуть к изменившимся требованиям и тактике при новом главном тренере, заявил защитник национальной команды Владислав Гавриков.

В четверг сборная России проиграла команде Швеции в вынесенном матче чешского этапа Евротура в Ярославле со счетом 1:2, который был первым для Ильи Воробьева на посту главного тренера команды.

"Команду поддерживали по-особенному, даже несвойственно как-то. Супер атмосфера, спасибо большое за поддержку. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, было много отскоков от вратаря, нужно было жестче работать на добивании, искать подборы. Поменялись требования, по тактике немного по-другому действуем. Самое главное – привыкнуть, но с этим не должно быть проблем", - сказал Гавриков журналистам.