«Газпром» направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит топлива, сообщила российская компания.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова вести переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа после 2019 года.

«Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — уточнил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно.

По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа.

По второму — российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

В Москве заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем «Газпром», с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В конце марта компании провели переговоры по этому вопросу, следующий раунд которых назначили на апрель.

Решения арбитража российская компания обжаловала в суде Швеции в марте.