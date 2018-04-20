Генпрокуратура заблокировала четыре аккаунта интернет-рации Zello

Генпрокуратура РФ добилась блокировки аккаунтов мобильного приложения Zello (интернет-рация) из-за распространявшихся с их помощью призывов к «нарушению территориальной целостности РФ», передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного

«В феврале 2017 года по инициативе Генеральной прокуратуры РФ блокировались четыре аккаунта интернет-рации Zello в связи с наличием призывов к нарушению территориальной целостности РФ», — ответил Куренной на соответствующий запрос информагентства.

Zello — это бесплатная программа (мобильное приложение), после установки которого смартфон или планшет может использоваться в качестве рации, а связь осуществляется через интернет.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал технический домен Google для ограничения доступа к интернет-рации Zello. «Данный ресурс внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello», — сообщила тогда пресс-служба РКН.

Отвечая на запрос журналистов, в пресс-службе пояснили, что не могут назвать дату и номер конкретного требования ГП насчет блокировки техдомена Google.

Приложение Zello заблокировано на территории РФ с апреля 2017 года, поскольку компания отказалась соблюдать требования российского законодательства и предоставить свои данные для регистрации в реестре «организаторов распространения информации».