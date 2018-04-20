Генсек ОПЕК отверг обвинения Трампа в завышении цен на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который обвинил организацию в искусственном завышении мировых цен на нефть.

«Цена не является нашим целевым ориентиром. Нашей целью остается восстановление стабильности на рынке. И это не только в интересах производителей, но и потребителей», — цитирует Баркиндо ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты тоже получили выгоду от усилий стран ОПЕК по сокращению нефтедобычи.

В июне организация намерена продолжить переговоры с американскими производителями сланцевой нефти, сообщил ее генсек. «Мы пригласили американские компании поучаствовать в нашем июньском семинаре в Вене. И мы уже получили несколько подтверждений. Это глобальная индустрия, и мы преодолели уже некоторые барьеры», — сообщил Баркиндо.

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что «с рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены».