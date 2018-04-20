Глава МИД Франции: Россия постоянно манипулирует с данными о химатаке в Сирии

Россия «постоянно манипулирует» в ситуации с расследованием химической атаки в сирийском городе Дума. Такое заявление сделал министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает BFMTV.

«Сначала они сказали, что не было атаки, а потом сказали, что это люди из Думы сделали постановку… Это химическая атака, это стало известно благодаря показаниям, фото, видео, отчетам медицинских организаций. Их подтвердили наши спецслужбы, поэтому не может быть манипуляций с учетом количества свидетельств и заключений, сделанных медицинскими неправительственными организациями, которые в течение нескольких лет работают в Сирии», — сказал Ле Дриан.

Он заявил, что не удивлен запретом на посещение места предполагаемой химатаки для экспертов ОЗХО.

«Эксперты до сих пор находятся в гостинице в Дамаске, ведь им запрещен доступ к местам, о которых идет речь», — добавил министр.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй провести объективное расследование инцидента в Сирии.

Фото: УНИАН