Глава МИД Ирана предупредил США о последствиях отказа от «ядерной сделки»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по ядерной программе, Тегеран может принять ответные меры. Об этом сообщает агентство IRNA.

Зариф отметил, что в случае отказа США от сделки, Иран будет действовать из собственных интересов. Подчеркивается, что Тегеран может применить из мер в рамках «ядерной сделки» и за ее пределами. Глава МИД Ирана отметил, что возможные меры и реакция международного сообщества на них будут «очень неприятны для американцев».

Иранский министр прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.