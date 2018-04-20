Главный тренер «Арсенала» решил уйти после 22 лет работы

После 22 лет во главе лондонского футбольного клуба «Арсенал» пост его главного тренера покидает Арсен Венгер, сообщила пресс-служба ФК, уточнив, что это произойдет по окончании текущего сезона.

«После внимательных раздумий и обсуждений внутри клуба я пришел к выводу, что сейчас правильное время уйти в отставку», — цитирует она заявление самого Венгера.

#MerciArs?ne pic.twitter.com/h3XAQvr2pw

— Arsenal FC (@Arsenal) 20 апреля 2018 г.

Один из владельцев команды Стэн Кронке, комментируя уход тренера, отметил его «выдающийся класс» и заявил, что каждый фанат «Арсенала» должен быть признателен Венгеру, который «своим взглядом на игру изменил лицо клуба и английского футбола».

Арсен Венгер стал главным тренером «Арсенал» в октябре 1996 года. За время его работы команда трижды становилась чемпионом Премьер-лиги и семь раз завоевывала Кубок Англии.

Сейчас — за пять матчей до конца сезона — «Арсенал» занимает шестое место в английской Премьер-лиге, а также дошел до полуфинала Лиги Европы, где 26 апреля сыграет с мадридским «Атлетико».