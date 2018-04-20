Google разрабатывает мессенджер на замену SMS

Компания Google рассчитывает перевернуть отношение к использованию SMS на смартфонах с операционной системой Android, создав специальный мессенджер Chat, призванный полностью заменить собой эсэмэски.

Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS), сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Verge. Приложение планируется сделать платным — но не по тарифному плану, а из расчета объема пересланных данных.

Если пользователь Chat отправит сообщение пользователю, у которого это приложение не установлено, или владельцу iPhone (с операционной системой iOS), адресат получит обычное SMS.

СМИ отмечают сходство Chat с мессенджером iMessage от компании Apple, разница лишь в отсутствии шифрования у продукта Google. Переписка пользователей будет храниться в читаемом формате на серверах оператора сотовой связи, и власти смогут получить к этим данным доступ в рамках закона.