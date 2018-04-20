Группа ABBA воссоединится при помощи цифровых технологий?

Культовая шведская группа ABBA готовит мировое турне, которое будет осуществлено в "объединенном составе". Почему в кавычках? Потому что выступать будут не сами музыканты, а их цифровые копии.Об уникальном проекте, который музыканты ABBA готовят в сотрудничестве с BBC и NBC, общественности поведал участник группы Бьорн Ульвеус."Прямо сейчас мы участвуем в создании наших цифровых аватаров. Или, точнее говоря, аббатаров. Нас уже просканировали всеми возможными способами, создавая базу лицевых и прочих анимаций. Теперь над проектом работают художники и другие специалисты", — говорит Ульвеус."Аббатары" будут представлять собой цифровые копии музыкантов, выполненные на основе их внешности образца 1979-го года. Почему именно 1979-го? Потому что в том году, как уверены участники ABBA, они выглядели лучше всего.Предполагается, что концертный тур "аббатаров" стартует в 2019 году. Однако прежде чем это случится, BBC и NBC покажут телепроект о группе, в котором будут задействованы цифровые копии."Это довольно круто — участвовать в чем-то таком, чего ранее никто не делал. Современные технологии творят настоящие чудеса!", — добавляет Ульвеус.