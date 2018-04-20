Хоккеисты ЦСКА не мальчики для битья и будут сражаться до последнего - Телегин

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА будут до последнего сражаться в финальной серии Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом", отступать уже некуда, заявил нападающий армейцев Иван Телегин.

"Ак Барс" в пятницу в Москве победил ЦСКА со счетом 3:1 и повел в серии до четырех побед 3-1.

Шаг до титула: "Ак Барс" повел со счетом 3:1 в финальной серии КХЛ. Фото

"Нужно было продолжать играть. Мы же не мальчики для битья, мы должны выходить на каждый матч, какой бы счет в серии ни был. Это финал Кубка Гагарина, каждый матч нужно играть как последний. Отступать уже некуда", - сказал Телегин журналистам.

"Выдумывать ничего не надо, просто нужно забивать свои моменты. "Ак Барс" забивает с контратак, мы проваливаемся, - добавил хоккеист. - Нужно играть в каких-то моментах хладнокровнее, не проваливаться в атаке. Чего не хватает в большинстве? Голов нам не хватает".

После первого периода Телегин чуть не подрался с форвардом "Ак Барса" Александром Свитовым. "Какая драка? Ничего не произошло. Столкновение, а дальше уже словесная перепалка, ничего страшного. Чего его бояться? Даже если он сильнее, прилетело бы по лицу каждому, правильно?" - отметил Телегин.