Хоккеисты "Трактора" Кручинин и Кравцов могут перейти в СКА в межсезонье

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Нападающие челябинского хоккейного клуба "Трактор" Алексей Кручинин и Виталий Кравцов в ближайшее время могут стать игроками СКА (Санкт-Петербург), сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

"Трактор" в сезоне-2017/18 дошел до финала Восточной конференции, команда стала бронзовым призером чемпионата КХЛ. В понедельник РИА Новости сообщило, что главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА в следующем сезоне.

Кручинин и Кравцов после завершения сезона КХЛ были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Дании (4-20 мая), в настоящий момент первый продолжает работу с главной командой, второй – переведен в олимпийскую сборную России, которой предстоит принять участие в турнире в Санкт-Петербурге.

26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами "Трактора" в плей-офф сезона-2017/18, набрав соответственно 13 (5+8) и 11 (6+5) очков. Кручинин является воспитанником петербургского хоккея, с 2009 по 2011 играл в системе СКА (восемь матчей за главную команду).

Действующие контракты хоккеистов с "Трактором" истекают после сезона-2018/19, поэтому переход в СКА, как ожидается, будет проведен через обмен.

В хоккейном клубе "Трактор" не комментируют информацию агентства.