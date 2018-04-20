Хороший жилой комплекс – каким он должен быть?

В крупных российских городах уже практически не строят единичные дома. Застройщики возводят целые микрорайоны. Это выгодно со всех сторон, и жилье получается более дешевым и доступным населению.

Современные технологии позволяют регулярно просматривать фотоотчёты с хода строительства ЖК Любовь. Это очень удобно, ведь в любой момент можно наблюдать за тем, как проходит стройка вашей будущей квартиры. Однако, квартира – это еще не все, что нужно молодой семье. Нужна хорошо развитая инфраструктура. Что же обязательно должно быть в современном жилом комплексе?

Прежде всего, это детский сад и школа. Эти образовательные учреждения обязательно должны быть в шаговой доступности от дома. Зайстройщик должен заранее просчитать все таким образом, чтобы хватило мест всем детям. Это особенно важно, ведь в современные микрорайоны заселяются преимущественно семьи с детьми.

Следующий важный момент – торговый центр. Ездить за покупками куда-то далеко будет крайне неудобно для населения. Особенно, если жилой комплекс находится на приличном расстоянии от основной городской инфраструктуры. У каждого жильца должна быть возможность выйти из дома и купить хотя бы все необходимое для повседневной жизни, а также желательно, чтобы можно было приобрести и товары, которые требуются реже.

Очень хорошо, если где-то недалеко есть поликлиника, это очень важно для населения. Но самое главное – конечно же, транспорт. Далеко не у всех есть личный автомобиль, а общественный транспорт должен быть таким, чтобы можно было быстро доехать до основных инфраструктурно развитых районов города. Присмотритесь к ЖК Любовь – здесь есть все необходимое для комфортной жизни, а близлежащая инфраструктура развита на высоком уровне.