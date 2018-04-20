Христианские книги в Калифорнии могут запретить из-за «покушения на права ЛГБТ»

В американском штате Калифорния готовятся принять закон, который может запретить продажу ортодоксальных христианских книг. Священное Писание обвиняют в покушении на сексуальные права лиц нетрадиционной ориентации.

В калифорнийском парламенте слушается законопроект №2943, вносящий поправки в Гражданский кодекс, целью которого указывается борьба с некими "незаконными деловыми практиками", а именно – с "усилиями по изменению сексуальной ориентации".

"Этот законопроект определяет в качестве практик, запрещенных законом "О защите прав потребителей", рекламу, предложение участвовать или участие в изменении сексуальной ориентации физического лица", – говорится в документе.

Звучит витиевато и уклончиво, а между тем речь, по сути, идет о преследовании защиты традиционных ценностей. На первых же страницах текста законопроекта сказано:

«Современная наука признает, что быть лесбиянкой, геем, бисексуалом или трансгендером является частью естественного спектра человеческой идентичности и не является болезнью, отклонением или расстройством».

А все, кто думают и считают по-другому, будут преследоваться по закону. Запрещаются любые "консультационные услуги" для людей нетрадиционной сексуальной ориентации, даже если такой человек сам обращается за помощью, например, к психологу. Запрещается литература, формирующая в человеке традиционную гендерную модель. Такая литература и образцы поведения, которые она предлагает, воспринимаются как "давление" на любителей однополых связей.

По сути, это очередная попытка укрепить права секс-меньшинств и навязать всему остальному обществу их специфические вкусы и взгляды на жизнь. Но в этом законопроекте есть и другой тревожный момент.

Законопроект взбудоражил американскую общественность как покушение, во-первых, на свободу слова, а во-вторых – на христианские ценности. Ведь большая часть ортодоксальных христианских текстов, начиная с Библии, в качестве нормальных сексуальных отношений представляет только отношения между мужчиной и женщиной, а однополая "любовь" всегда считалась грехом. Вспомнить хотя бы библейскую историю об уничтожении Содома и Гоморры, положившую начало такому понятию, как "содомский грех".

«Это необычайно радикально. Христианская ортодоксия проста – независимо от желаний человека (его "ориентации"), стандарт правильного поведения кристально ясен. Секс предназначен для брака между мужчиной и женщиной… Закон Калифорнии будет прямо вмешиваться в это учение, запрещая даже аргумент, что независимо от сексуального желания сексуальное поведение человека должно соответствовать библейским стандартам».

По мнению автора материала, государство создает новую "религию сексуальной распущенности", запрещая все противоположные религиозные учения.

Мало того, что людям чуть ли не с малолетства насаждают однополые "ценности", убеждая не только в их "нормальности", но еще и в "правильности". Теперь для них хотят закрыть и все каналы передачи альтернативных ценностей – вплоть до Библии. Это выглядит абсурдным в стране, президент которой в официальных речах называет Америку христианской, обращается к своему народу как к христианскому. Но законодателей Калифорнии это почему-то не волнует. За принятие законопроекта выступает парламентское большинство.

«Калифорния абсолютно безумна. И они крайне лицемерны. Они хотят контролировать мысли каждого. Либералы вынесли смертный приговор свободе слова и свободе мысли», – прокомментировал ситуацию "Царьграду" бывший офицер американской полиции Джон Дуган, в 2016 году попросивший политубежища в России.

По его словам, несмотря на декларируемую свободу слова и вероисповедания, Америка теряет многие из своих свобод, поэтому он не удивится, если законопроект, запрещающий Библию, в Калифорнии будет принят.

Однако все же есть надежда, что американское общество не допустит этого, ведь в целом оно довольно консервативно. Такую мысль высказал в беседе с "Царьградом" политолог-американист Александр Домрин.

«Давайте не будем забывать, что Калифорния – это столица ЛГБТ в Америке. Точнее, Сан-Франциско – столица ЛГБТ, а Калифорния – их главный штат, – напомнил эксперт. – Для нас это (законопроект, запрещающий Библию – прим.) проявление того, что очень много бесноватых расплодилось в Америке в целом, и в Калифорнии – прежде всего. Но их не настолько много, чтобы здоровые силы в США пропустили такого рода законопроект».

https://tsargrad.tv/articles/svoboda-slova-lgbt-aktivisty-hotjat-zapretit-hristianstvo-v-ssha_126695