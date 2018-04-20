Идет зачистка: Госдеп заявил о «достоверной информации» о действиях Москвы и Дамаска в сирийской Думе

Государственный департамент США выдвинул новые обвинения в адрес Москвы и Дамаска.

Как заявила официальный представитель американского ведомства Хезер Науэрт, Москва и Дамаск не пускает экспертов в Думу, так как осуществляет «зачистку» места, где совершена предполагаемая химическая атака.

Она также сообщила на брифинге для прессы, что Госдеп имеет «заслуживающую доверие информацию» о том, что российские официальные лица совместно с «сирийским режимом» работают над тем, чтобы найти предлог для отказа в доступе экспертам ОЗХО в пригород Дамаска, сообщает РИА.

Представитель Госдепа также подчеркнула, что власти Сирии и России оказывали давление на свидетелей инцидента в Думе с целью изменения их показаний о произошедшем.