Илья Варламов заявил о желании баллотироваться в мэры Москвы

Фотограф и блогер Илья Варламов на своем Youtube-канале сообщил о намерении баллотироваться в мэры Москвы. Он также рассказал о предвыборной программе. Варламов предложил сделать въезд в центр Москвы платным и полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра, такси и общественного транспорта.

Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра столицы заявил глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Выборы состоятся 9 сентября. В них примут участие действующий мэр Сергей Собянин, и политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.

Мосгордумы продлила время голосования с 20 до 22 часов.