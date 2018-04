Ким Кардашьян с сестрами закрывают магазин, с которого начался их семейный бизнес

Хлое, Кортни и Ким Кардашьян закрывают сеть магазинов Dash, с которых начинался их семейный бизнес. Информация об этом появилась на официальном сайте семейства Кардашьян. Магазин открылся в 2006 году в Калабасасе, штат Калифорния.



«После почти 12 лет мы с сестрами решили закрыть двери наших магазинов DASH. Мы открыли наш первый магазин в 2006 году, и с тех пор столько сделали вместе — презентовали магазины в Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке… Все это было огромной частью нашей жизни. Мы любили это дело, но за последние годы сильно выросли индивидуально с собственными брендами. Пришло время двигаться дальше», — обратилась Ким к поклонникам.

Изначально планировалось, что реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians будет своеобразным промо их бизнеса, и все историю будут разворачиваться вокруг модной империи Кардашьян, однако личная жизнь сестер оказалась интереснее их работы. Второй магазин был открыт в Майами в 2009-м, а третий в Нью-Йорке в 2010-м.

А совсем недавно Кортни Кардашьян стукнуло 39. Самыми первыми звезду поздравили ее дети — сыновья Мейсон, Рейн и дочь Пенелопа. Ребята самостоятельно приготовили маме десерт из печенья и мороженого, полив блюдо шоколадом и украсив клубникой. Вместе с папой малыши спели песню «С днем рождения». Видео трогательного поздравления гордая мама опубликовала в своем инстаграме.

Вскоре последовали поздравления от родственников. Ким опубликовала в Instagram совместное фото и подписала его: «С днем рождения, мой дорогой друг! Спасибо, что была со мной так долго, на протяжении почти всей моей жизни. Я не знаю, чтобы я делала без тебя!»

Роб Кардашьян также поздравил Кортни. Он ответил на фото: «Вы такие крутые!» и сам поздравил «самую старшую и мудрую сестру» милым детским фото.

А Kайли Дженнер совместила приятное с полезным — опубликовала анонс коллаборации Kourt & Kylie в честь дня рождения сестры!