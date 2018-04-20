Кириленко против сокращения «черного списка» российских артистов

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире 5 канала выступил против сокращения «черного списка» российских артистов.

Таким образом он прокомментировал обращение представителей телевизионного рынка к правительству с просьбой сократить «черный список» лиц, представляющих угрозу Украине.

«Речь о пересмотре так называемого черного списка, а на самом деле — лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, в том смысле, что они несколько раз сказали, что «Крым — русский». Мол, ничего страшного, они же не бегали с автоматом в руках и поэтому все их фильмы надо показывать. То есть, по сути, отменить весь этот список — это значит грубый и циничный откат назад. Во времена до 2014 года. Такого решения правительства не будет. И быть не может, потому что оно украинское», — сказал Кириленко.

Ранее Кириленко заявил, что теперь гимн будет звучать перед каждым матчем чемпионата по футболу.

Фото: Факты