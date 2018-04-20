Король Свазиленда переименовал свою страну

Король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини. Как сообщает Reuters, в переводе с языка свати новое название означает «земля свази».

Последний абсолютный монарх в Африке объявил о своем решении в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого короля.

«Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией», - объяснил он свое решение (Swaziland — Switzerland).

Государство Эсватини расположено на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком, и стало независимым в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 миллиона человек.

В 2013 году 15-й женой Мсвати III стала финалистка конкурса красоты 18-летняя Синдисва Дламини.

Король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в королевство Эсватини https://t.co/guRrVjARtH pic.twitter.com/MJteLrp2az

— Эхо Москвы (@EchoMskRu) 19 апреля 2018 г.