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Корпусная мебель на заказ от производителя


Добавлено: 20 апр 2018 в 02:09, Категория: Статьи

Сегодня в мире технологий невозможно обойтись без компьютера и прилагающего к нему столика. купить компьютерный стол в москве, лучше, когда покупатель напрямую связывается с производителем, а так же совершает заказ индивидуального характера.  Ассортимент столов велик. Допускается заказать письменный, но так же и угловой компьютерный стол, высота стола колеблется, начиная с 70 см до 190 см.

Так же, когда в семье, состоящей, к примеру, из 3-5 человек много верхней одежды, то купить шкаф для одежды будет как раз кстати. Вариантов шкафов много. К примеру, шкаф двустворчатый и трехстворчатый, так же для прихожей, шкафы-купе, модульные и со стеклом. В наличии варианты алюминиевого профиля и фотопечати. Заказать можно по вкусу выбирая подходящий цвет из 9 предложенных вариантов оттенков. Подъём на один этаж равен 200 рублей, на грузовом лифте стоимость равна 400 рублей.

9 Преимуществ купить мебель, напрямую связавшись с производителем

  1. Предлагается подбор размеров по указанным меркам высоты, глубины, ширины;
  2. Выбор по шаблону цветовой гаммы из каталога вариантов;
  3. Предоставляется вариант оплаты через электронные платёжные системы кошельков такие как webmoney и Яндекс.Деньги, E-port, Kredit Pilot;
  4. Оплата с помощью кредитных банковских сберегательных карт;
    5. Замерщик выезжает по заказу по указанному адресу и делает замеры и рисует эскизы;
  5. Доставка предоставляется по Москве и Московской области, но так же и в другие регионы;
  6. Для организаций и магазинов предоставляется произвести покупки оптом;
  7. Для широкомасштабных организаций и магазинов предоставляется вариант доставки несколькими вариантами: контейнерами, вагонами, автотранспортом;
  8. Не оставляем за собой мусора.

Звоните по номерам телефонов +7 (495) 661 70 41 и +7 (903) 564 03 33 получайте консультацию менеджеров при совершении звонка, согласовывайте цену персонального или оптового заказа. Главный офис работает по будням с 9:00 до 17:30 часов, магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00 часов. Принимайте решение и менеджеры предоставят услугу консультации в выборе покупки компьютерного стола в Москве и покупки шкафа для одежды. А это всегда очень важно, ведь для таких покупок нужно учесть много факторов и обладать определенными знаниями. Адрес, по которому предлагается возможность забрать мебель: Московская область, г. Дедовск, ул. Изумрудная 1а.


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Добавлено: 20 апр 2018 в 02:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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