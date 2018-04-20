Косачев: США пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка перевозок

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в четверг выразил мнение, что США, ограничивая выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота», пытаются выдавить авиакомпанию с рынка перевозок для того, чтобы заполнить маршруты своими рейсами.

«Судя по всему, американцы пытаются выдавить „Аэрофлот“ с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).

По его словам, если эти сообщения подтвердятся, и наши экипажи столкнутся с реальными проблемами, это будет означать невозможность для «Аэрофлота» сохранить свои рейсы. «Это будет подтверждением существовавшего с самого начала подозрения, что американские санкции на самом деле являются инструментом недобросовестной конкуренции», — подчеркнул парламентарий.

В четверг в российском Министерстве иностранных дел не исключили, что РФ и Соединенные Штаты могут остаться без авиасообщения в связи с проблемами с получением американских виз экипажами «Аэрофлота».

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.

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