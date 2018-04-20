Крымский культурно-информационный центр откроют в Китае

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на форуме друзей Крыма сообщил, что крымский культурно-информационный центр откроют в китайской столице.

Такие центры планируют открыть и в других государствах.

Ранее в Ялте открыли Китайский культурно-информационный центр. В нем начали готовить специальные информационные листы, а также турмаршруты на китайском языке. Помимо этого, в ближайшее время планируют запустить и сайт. Его цель — донести до гостей из КНР необходимую информацию о Крыме, его достопримечательностях.

В 2017 году учредили Международную ассоциацию «Друзья Крыма». В ней состоят свыше 30 государств.