Мои красотки. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я то знаю. Что мы с вами ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подаренной судьбой. Женский коллектив по сути, это всегда не просто, у всех свои характер, настроение, дела, мнение и так далее. Но мы так общается, что умудряемся не уставать друг от друга, хотя у всех есть семьи, работа, куча дел, но если что мы на связи 24/7. Всегда готовые не только как вам кажется посплетничать, а конечно мы обсуждаем и делаем друг для друга много всего интересного и полезного, доброго, поддерживаем, помогаем, всегда.
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Новости » Шоу-бизнес » Ксения Бородина с удовольствием общается со своими подругами
Ксения Бородина с удовольствием общается со своими подругами
Добавлено: 20 апр 2018 в 10:07, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 20 апр 2018 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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