Ксения Бородина с удовольствием общается со своими подругами

Мои красотки. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я то знаю. Что мы с вами ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подаренной судьбой. Женский коллектив по сути, это всегда не просто, у всех свои характер, настроение, дела, мнение и так далее. Но мы так общается, что умудряемся не уставать друг от друга, хотя у всех есть семьи, работа, куча дел, но если что мы на связи 24/7. Всегда готовые не только как вам кажется посплетничать, а конечно мы обсуждаем и делаем друг для друга много всего интересного и полезного, доброго, поддерживаем, помогаем, всегда.