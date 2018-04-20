Лавров исключил войну между Россией и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что президенты России и США не допустят военного противостояния между странами, так как они «отвечают перед народами за мир и спокойствие».

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ называл современные отношения между США и РФ «геноцидом через санкции». По его мнению, сейчас ситуация хуже, чем во времена «холодной войны», ибо «в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией».

Сергей Лавров также подтвердил готовность президента РФ Владимира Путина положительно ответить на приглашение Дональда Трампа встретиться в Белом доме. Но подготовка к встрече еще не началась.

«Как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», - подчеркнул Лавров.