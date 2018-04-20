Лавров заявил о доказательствах того, что ПВО САР сбила часть ракет западных стран: "Мы отвечаем за свои слова"

"Мы отвечаем за свои слова" - Лавров заявил о неопровержимых доказательствах того, что ПВО Сирии сбила часть ракет западных стран.

Глава МИД РФ С.В. Лавров сообщил журналистам РИА Новости, что российское оборонное ведомство скоро предоставит неопровержимые доказательства того, что противовоздушная оборона Сирии сбила часть раке, выпущенных из различных носителей США и союзниками (Британией и Францией).

Он сообщил, что у Генштаба РФ есть «четкая картинка» и удар по Сирии наблюдался в режиме онлайн, вживую.

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