Луценко предлагает помочь добросовестным родителям

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают усиление ответственности неплательщиков алиментов и материальное стимулирование добросовестных родителей. Об этом сообщила нардеп Ирина Луценко на брифинге с министром юстиции Павлом Петренко, передает 112 Украина.

По словам депутата, законопроект №8926 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года.

«Мы увидели результат, поэтому вместе со специалистами Министерства юстиции разработали новый законопроект, ужесточающий право детей на надлежащее содержание. Среди предлагаемого нами – штрафы за неуплату алиментов более 1 года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущения на высокие должности злостных неплательщиков алиментов», — сказала Луценко.

Она пояснила, что следующий законопроект №8295 предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и ввести скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей.

«Мы хотим создать дополнительные стимулы для родителей, которые вкладываются в развитие детей и платят за музыкальную школу, частный садик, спортивную секцию, курсы английского. Поэтому предлагаем распространить налоговую льготу на такое образование», — продолжила Луценко.

Она также заявила, что третий законопроект № 8294 предусматривает материальную помощь и предоставление безвозмездного отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

«Этим пакетом законопроектов мы хотим, с одной стороны, защитить права детей, а с другой – стимулировать родителей, которые заботятся о своем ребенке. Надеюсь на скорейшее рассмотрение в парламенте, ведь здесь нет политических вопросов. Новые законодательные инициативы касаются права детей Украины на достойную жизнь и развитие», — добавила Луценко.

Ранее Ирина Луценко заявила, что президент Украины Петр Порошенко предлагает оставить выгодные для Украины соглашения с СНГ.

Фото: 112