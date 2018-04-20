MANIAC - новый яркий и самобытный проект на Российской музыкальный сцене

MANIAC появился в этом году из ниоткуда и поразил весь шоу-бизнес своей харизмой в дебютном клипе на песню «Фрау», который в кратчайшие сроки набрал более миллиона просмотров на Youtube (смотрите видео ниже).Артиста пригласили на съёмки популярнейшего проекта «Comedy Club» на канале ТНТ, где он впервые исполнил свою песню «Фрау» в музыкальном номере, в начале программы.Сегодня MANIAC представил свой второй сингл «Х.О.», а вскоре также клип на данную композицию.MANIAC также планирует выпуск дебютного альбома, под названием «Морфий», в формате электро-оперы, где все песни объединены общей историей. Рассказ идет о сделке одноименного персонажа с неким Мастером, который предлагают ему неограниченную власть и деньги, в обмен на любовь всей его жизни, сообщили журналисту Planet Today в пресс-службе. Как поведет себя Морфий, когда, погрязнув в деньгах, разврате и похоти, он поймет, что не может без той единственной, но дороги назад уже нет...?