Мария Захарова выступила с докладом о преступлениях Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о преступлениях, к которым причастна Великобритания в разные периоды истории. Доклад, в котором, по словам самой Захаровой, 17 страниц, она зачитала на еженедельном брифинге.

В выступлении содержались самые разные факты, начиная от геноцида различных народов (Индии, африканских и ближневосточных государств), до реализованной «лицензии на убийство» агентов разведки. В конце доклада Захарова перечислила ряд загадочных смертей, произошедших на территории самой Британии в 21-м веке. Несколько названных фамилий имеют прямое отношение к химии, лаборатории в Портон Дауне и Солсбери.

Предлагаем вниманию читателей видеозапись общения представителя МИД с журналистами.