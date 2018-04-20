Масштабная операция в Берлине: эвакуируют больницы и министерства

В центре Берлина, вблизи главного железнодорожного вокзала, в пятницу, 20 апреля, запланирована массовая эвакуация людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Эвакуации подлежат порядка 10 тысяч местных жителей, ряд больниц, включая известную клинику Шарите и больницу бундесвера, министерства, в том числе экономики, и штаб-квартира немецкой разведки.

Главной проблемой может стать транспортная, поскольку с 11:00 (мск) на несколько часов закрыли главный вокзал Берлина: не будут ходить поезда, составы метро и автобусы в радиусе 800 м.

Руководство вокзала признает, что еще не сталкивалось с такой нештатной ситуацией. Накануне СМИ писали, что масштабная эвакуация грозит обернуться транспортным коллапсом.

Сама операция намечена на 12:30 (мск). Саперы утверждают, что бомба, обнаруженная утром 18 апреля, опасности не представляет, однако согласно инструкциям должны были быть приняты определенные меры предосторожности.