Матвиенко обсудила с главой Смоленской области вопросы социально-экономического развития региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Смоленскую область провела встречу с губернатором региона Алексеем Островским, сообщает пресс-служба палаты регионов.

Указывается, что на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Смоленской области. Спикер Совфеда отметила заметные достижения региона.

«За шесть лет в регионе очень многое изменилось. Правильно построена деятельность по привлечению инвестиций, ведется активная работа в рамках территории опережающего развития», — отметила Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на существенное сокращение долговой нагрузки региона. Читайте по теме

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Островский рассказал, что территория опережающего развития, налоговые льготы, которые предоставляются инвесторам в Смоленской области, индустриальные парки дают позитивные результаты.

При этом, по мнению собеседников, области по-прежнему нужна поддержка федерального центра.

«Чтобы были средства не только на выполнение социальных обязательствам, но и на развитие, восстановление социальной инфраструктуры, поддержку здравоохранения», — сказала Матвиенко.

Ранее она вместе с главой региона посетила Смоленскую областную детскую клиническую больницу. В ходе визита председатель Совета Федерации осмотрела помещения медучреждения, ознакомилась с оборудованием, побеседовала с руководством и персоналом. Она поддержала инициативу губернатора о строительстве нового комплекса больницы. Матвиенко указала, что нужно ускорить работу, связанную с проектно-сметной документацией и оформлением участка.

«Учитывая сложную финансовую ситуацию, понятно, что это точно тот случай, когда федеральный бюджет должен оказать финансовую помощь», — сказала спикер палаты регионов.

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