МЧС назвало майнинг криптовалют возможной причиной пожаров

Центр МЧС «Антистихия» предупредил, что добыча криптовалюты (майнинг) может привести к росту аварийности на объектах энергетики РФ.

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В заявлении «Антистихии» поясняется, что для майнинга криптовалют используются вычислительные мощности компьютеров, требующие больших затрат электроэнергии, а это, в свою очередь, повышает нагрузку на электросети и создает риски возникновения пожаров.

Напомним, в феврале на майнинге криптовалют попались сотрудники Российского ядерного центра в Сарове: они использовали для добычи биткоинов мощности имевшегося в их распоряжении суперкомпьютера.