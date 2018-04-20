Мемория. Павел Луспекаев

20 апреля 1927 года родился Павел Луспекаев, актер

Личное дело

Павел Борисович Луспекаев (1927-1970) родился в селе Большие Салы Северо-Кавказского края (ныне - Ростовская область). Отец - Богдасар Гукасович Луспекян, происходил из нахичеванских армян, работал мясником. Мать - Серафима Авраамовна Ковалева, была донской казачкой.

Мальчик рос хулиганом, часто дрался. Однажды в драке ему попали раскаленной кочергой буквально в нескольких миллиметрах от глаза. Как он сам признавал, в юности остался жив чудом. После окончания семи классов школы в начале 1940-х годов Павел поступил в Луганское ремесленное училище, позднее вместе с ним эвакуировался во Фрунзе, работал слесарем.

Как только Луспекаеву исполнилось 16 лет, он в 1943 году ушёл добровольцем на фронт. Попал в один из партизанских отрядов, неоднократно участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы («опергруппа 00134»). Во время одной из разведопераций сильно обморозил ноги, что впоследствии сильно сказалось на его здоровье. В одном из боёв на Украинском фронте ему разрывной пулей, раздробило локтевой сустав. В Саратовском военном госпитале, куда его отправили, раненую руку решили ампутировать. Однако Луспекаев, очнувшись, не позволил хирургу дотронуться до своей руки, пока тот не пообещал попробовать обойтись без ампутации. В итоге руку удалось спасти. После выздоровления Павел был определён в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта.

В 1944 году, демобилизовавшись из армии, переехал в Ворошиловград (ныне Луганск) , где был зачислен в труппу Ворошиловградского областного русского драматического театра. В течение двух лет сыграл несколько ролей, среди которых самыми заметными были: Алёшка («На дне» М. Горького) и Людвиг («Под каштанами Праги» К. М. Симонова)..

В 1946 году Луспекаев поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс К. А. Зубова). Во время учёбы познакомился со студенткой Инной Кирилловой, которая училась на два курса старше его. Вскоре они поженились, у пары родилась дочь Лариса.

После окончания Щепкинского училища в 1950 году Луспекаев с семьёй переехал в Тбилиси, где с 1950 по 1957 годы играл на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова.

В 1954 году состоялся кинодебют Луспекаева - он сыграл Бориса в фильме «Они спустились с гор» Н. Санишвили. А в 1955 году он снялся в роли Карцева в «Тайне двух океанов» режиссёра К. Пипинашвили. Несмотря на то, что картина имела большой успех, роль, исполненная Луспекаевым, осталась незамеченной.

В 1957 году перебрался в Киев, где стал актером киевского Театра русской драмы имени Леси Украинки, где с ошеломительным успехом дебютировал в роли Бакланова в пьесе А. А. Крона «Второе дыхание». Его игрой были восхищены и зрители, и критики.

Еще через два года Георгий Товстоногов переманил его в Большой драматический театр имени М. Горького и Луспекаев переехал в Ленинград. На ленинградской сцене дебютировал в роли Егора Черкуна в «Варварах» М. Горького.

С труппой БДТ Луспекаев объехал полмира, завоевав горячие симпатии театралов. Самыми заметными были его роли Галлена («Не склонившие головы», 1961), Бонара («Четвёртый», 1961) и Нагульнова («Поднятая целина», 1964).

У Луспекаева достаточно рано – в тридцать лет - развился атеросклероз сосудов ног как последствие обморожения ног на войне (по другой версии у него был облитерирующий эндартериит – так называемая «никотиновая гангрена» или «ноги курильщика», болезнь, поражающая кровеносные сосуды, преимущественно на ногах). В результате ступни не могли получать достаточно кислорода, что привело к омертвению лишенных кровоснабжения тканей. «У человека начинается дикая боль, которую просто невозможно вытерпеть. Бывало, сидим разговариваем - и вдруг он морщится: «Господи, как больно!». Одна нога у него болела больше, другая – меньше», - рассказывал друг актера Владимир Татосов.

С каждым годом болезнь прогрессировала. Начались постоянные больницы, лечение. Это мешало ему работать. В 1962 году Луспекаев получил роль шофёра Степана в фильме Геннадия Полоки и Левана Шенгелия «Капроновые сети». Однако в конце съемок актер попал в реанимацию. В итоге роль Луспекаева в «Капроновых сетях» озвучивал Леонид Галлис.

В конце концов, Луспекаеву ампутировали на одной ноге пальцы, а на другой - половину ступни. Однако это его не избавило от страданий - его стали мучить так называемые фантомные боли. В 1965 году из-за болезни актер покинул БДТ и официально вышел на пенсию по инвалидности.

В 1966 году Луспекаев снялся в фильме Г. И. Полоки «Республика ШКИД» в роли КостАлМеда. Первоначально предполагалось снять две серии, причём Луспекаеву отводилась одна из главных ролей. Однако в итоге от большой роли осталось всего несколько эпизодов, так как он не смог продолжать работать.

В 1969 году Владимир Мотыль решил снять Луспекаева в роли таможенника Павла Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни». Но режиссер с трудом представлял, как человек, перенесший ампутацию обоих стоп, сможет двигаться в кадре, например, в сцене драки на баркасе. Мотылю пришла идея, что герой будет на костылях. Верещагин - герой «германской» войны, кавалер Георгиевских крестов, и ничего удивительного, что у него костыли. Однако Луспекаев на корню отверг идею с костылями. Он показал Мотылю чертеж металлических упоров, которые будут вделаны в сапоги, так что он сможет передвигаться без палки.

Съёмки фильма начались в августе 1968 года. В оригинальном сценарии роль Верещагина была невелика, однако она значительно расширилась за счёт сцен, полностью построенных на импровизации. Наблюдая за воплощением роли Верещагина, режиссёр увеличил первоначально незаметную роль таможенника практически до главной.

Во время съёмок «Белого солнца пустыни» здоровье Луспекаева ухудшилось. Его жена Инна носила с собой маленький складной стул, так как актёру приходилось немало вышагивать на своих протезах по зыбучим пескам и он был вынужден был отдыхать через каждые двадцать шагов. Каждый шаг причинял огромную боль. Владимир Мотыль хотел, щадя актера, сделать роль Верещагина статичной, сведя набор необходимых движений к минимуму. Но Луспекаев воспротивился - играл, преодолевая боль, сам, без дублера. Порой по много дублей, как, например, в знаменитой сцене на баркасе, где он расшвыривает в море бандитов с криком: «Помойтесь, ребята!».

Луспекаеву удалось посмотреть «Белое солнце пустыни» за две недели до смерти – на экраны страны фильм вышел 30 марта 1970 года.

К этому времени актер приехал в Москву сниматься в фильме «Вся королевская рать» - он был приглашен на главную роль губернатора Вилли Старка. К середине апреля он успел сняться в двух эпизодах и готовился к третьему, съемки которого были назначены на 18 апреля.

17 апреля 1970 года Павел Луспекаев скончался от разрыва сердечной аорты в гостинице «Минск» в Москве, не дожив всего трёх дней до 43 лет. Большой драматический театр Ленинграда отказался его хоронить, сославшись на то, что актёр у них не работает. Траурные хлопоты взял на себя «Ленфильм». Тело актера перевезли в Ленинград и похоронили на Северном кладбище.

Павел Борисович Луспекаев 1969ja.livejournal.com

Чем знаменит

Большинство знает Павла Луспекаева как «актера одной роли» - его главной работой в кино стала роль таможенника Павла Верещагина в картине Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». При этом Луспекаев был одним из сильнейших драматических актёров СССР. Однако кинорежиссёры считали его чисто театральным актёром, поэтому его работы в кино, за редким исключением, носили характер случайный и эпизодический.

О чем надо знать

После ампутации пальцев на одной ноге и ступни на другой, когда Луспекаева начали мучить фантомные боли, ему стали колоть обезболивающий наркотик пантопон. Около года он жил в полубреду. «Мне противно держать перо и что-то писать, но я должен записать, что в течение суток уколол что-то около 16 кубиков. Я погряз в этой мрази и хочу, чтобы быстрее наступил конец», - писал Луспекаев в дневнике.

Поняв, что становится наркоманом, актер от наркотика решил отказаться. Путем неимоверных мук и усилий ему это удалось сделать. Неделю актёр находился в полубессознательном состоянии, отказывался от пищи.

Большую помощь Луспекаеву оказала министр культуры Екатерина Фурцева. Когда до неё дошли известия о страдающем от болей актёре, который несмотря на них снимается в кино, министр распорядилась раздобыть для Луспекаева нужные лекарства за границей, а также протезы из Франции.

В своём дневнике актёр тщательно записывал часы, а потом дни, прожитые без наркотиков. Когда наконец Луспекаев ощутил, что освободился от наркотической зависимости, первое за что он взялся, — начал рисовать себе эскизы протезов

«Я боюсь даже верить, но через три часа будет трое суток, как я сделал последний укол. Муки адовы я прошел… Терплю! Через восемь часов будет четверо суток. Вымотало страшно, ничего не ем – ослаб, ужасно устал. … Да, да! Поборол! Самому не верится! Пантопончики – тю-тю! Будь они прокляты» - записал он после победы.

Прямая речь

О славе: «Однажды я прославился, можно сказать, на весь Ленинград. Еще в Киеве я снялся в противопожарной короткометражке под замечательным названием "Это должен помнить каждый!" Деньги были нужны, вот и снялся. И забыл про нее. А как раз в это время я переехал в Ленинград к Товстоногову и начал репетировать "Варваров". Волновался страшно. Они уже все мастера, а я для них - темная лошадка. А тут, как на грех, на экраны Ленинграда вышел какой-то западный боевик, который все бегали смотреть. И вместо киножурнала - мой противопожарный опус. Я там после пожара, возникшего из-за сигареты, прямо в камеру пальцем тычу и говорю: "Это должен помнить каждый!" Вот тут ко мне популярность и пришла. Наутро перед каждой репетицией подкалывали меня: "Помни, Паша, помни. Дай, кстати, закурить".».

Британский актёр Лоренс Оливье о Павле Луспекаеве: «В России, в БДТ, есть один актёр — абсолютный гений! Только фамилию его произнести невозможно».

6 фактов о Павле Луспекаеве

Изначально фамилия актера была ЛуспекянЛуспекаев не утруждал себя заучиванием текста пьес и нередко на спектаклях нес отсебятину. Однажды драматург Игнатий Дворецкий перед спектаклем попросил его: «Павел, ты уж выучи роль назубок, я тебя очень прошу. Это чрезвычайно важно...» На что Луспекаев ему ответил: «Игнат, ты уж меня извини, но я не то что тебя, я самого Чехова Антона Павловича своими словами играю!»Связь между актёром и его героем в фильме «Белое солнце пустыни» была настолько сильной, что съёмочная группа начала называть Верещагина Павлом, хотя изначально по сценарию персонажа звали Александр.В день похорон Луспекаева в СССР праздновали 100-летие В.И. Ленина, поэтому городские власти запретили траурную процессию в центре города как несовместимую с народными гуляниями. После прощания на «Ленфильме», гроб с телом Луспекаева по Петроградской стороне, окольными путями, чтобы не попасться никому на глаза, был отвезен на Северное кладбище.Петербургские таможенники, которые называют Верещагина главнейшим таможенником России, взяли шефство над могилой актёра и поставили ему памятник с надписью: «С поклоном от таможенников Северо-Запада». В 2002 году во Владивостоке на воду был спущен таможенный корабль «Павел Верещагин», судно несёт службу у берегов Сахалина и Курил.С 1997 года на кинофестивале «Киношок» вручается специальный приз «Госпожа Удача» имени Павла Луспекаева «За мужество и достоинство в профессии»

Материалы о Павле Луспекаеве

Биография Александра Александрова на сайте Кино-театр.ру

Статья в КП к 75-летию Павла Луспекаева

Павел Луспекаев и его коварная «Госпожа Удача»

Верещагин, свой среди своих. Независимая газета (3 февраля 2003 года).

Статья о Павле Луспекаеве в издании «Бульвар Гордона», № 16 (364) 2012

Статья о Павле Луспекаеве в Википедии