МИД России пригрозил «жестким ответом» на ситуацию с экипажем «Норда»

Российская сторона оставляет за собой право на «жесткие ответные действия» в связи с ситуацией с арестом российского траулера «Норд». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

«19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на Родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна «Норд»», — заявили в МИД России.

Представитель ведомства высказал возмущение действиями Украины в отношении экипажа «Норда».

«Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два члена экипажа «Норда» прибыли в Крым.

Фото: ТВЦ