Милонов: Санкции укрепляют суверенитет России

Санкции, которыми по российскому бизнесу продолжают бить Соединенные Штаты Америки, являются очень эффективным инструментом давления на Россию — уверен Стивен Мнучин, начальник американского министерства финансов. Депутаты Госдумы, однако, придерживаются другого мнения — санкции США, по их словам, лишь укрепляют суверенитет Российской Федерации.Так считает, в частности, Виталий Милонов, член комитета Государственной думы по международным делам. Рассуждая о сути санкций, Милонов назвал их скорее политическим, чем экономическим инструментом."Санкции были введены, например, для того, чтобы предупредить тех представителей российского бизнеса, которые пытаются усидеть сразу на двух стульях — понятно, что они не смогут теперь метаться между США и Россией и должны будут выбирать. При этом, санкции действительно принесли сложности ряду отечественных компаний — для того, чтобы помочь им, правительство РФ уже разрабатывает специальные меры", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.Но главный эффект от санкций, по мнению Милонова — это укрепление суверенитета России, которое теперь будет осуществлено для защиты от влияния США на российскую экономику. Так что в долгосрочной перспективе санкции пойдут России только на пользу.