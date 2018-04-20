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Милонов: Санкции укрепляют суверенитет России


Добавлено: 20 апр 2018 в 12:42, Категория: Политика
Милонов: Санкции укрепляют суверенитет России

Санкции, которыми по российскому бизнесу продолжают бить Соединенные Штаты Америки, являются очень эффективным инструментом давления на Россию — уверен Стивен Мнучин, начальник американского министерства финансов. Депутаты Госдумы, однако, придерживаются другого мнения — санкции США, по их словам, лишь укрепляют суверенитет Российской Федерации.
 
Так считает, в частности, Виталий Милонов, член комитета Государственной думы по международным делам. Рассуждая о сути санкций, Милонов назвал их скорее политическим, чем экономическим инструментом.
 
"Санкции были введены, например, для того, чтобы предупредить тех представителей российского бизнеса, которые пытаются усидеть сразу на двух стульях — понятно, что они не смогут теперь метаться между США и Россией и должны будут выбирать. При этом, санкции действительно принесли сложности ряду отечественных компаний — для того, чтобы помочь им, правительство РФ уже разрабатывает специальные меры", — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.
 
Но главный эффект от санкций, по мнению Милонова — это укрепление суверенитета России, которое теперь будет осуществлено для защиты от влияния США на российскую экономику. Так что в долгосрочной перспективе санкции пойдут России только на пользу.

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Добавлено: 20 апр 2018 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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