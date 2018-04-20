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» » Минфин США: Санкции против российских олигархов достигли желаемого эффекта

Минфин США: Санкции против российских олигархов достигли желаемого эффекта


Добавлено: 20 апр 2018 в 09:14, Категория: Новости на сегодня
Минфин США: Санкции против российских олигархов достигли желаемого эффекта

Американские санкции в отношении российских бизнесменов достигли эффекта, на который рассчитывали в Администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью для FoxBusiness, передает Bloomberg.

По словам министра, санкции произвели «необходимое воздействие». Он не сказал, будут ли использоваться дополнительные финансовые ограничения, и пояснил, что Администрация «не боится использоваться эти инструменты – мы будем использовать эти инструменты – но мы не собираемся сообщать миру наши точные мысли на этот счет».

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман предупредил Россию о подготовке новых санкций.

Фото: LA Times


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Добавлено: 20 апр 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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