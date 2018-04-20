Минфин США счел новые антироссийские санкции результативными

Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что США готовы быть «очень жесткими по отношению к России». По его словам, администрация президента США Дональда Трампа считает, что последние антироссийские санкции достигли желаемого эффекта. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты. Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет. Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект», - заявил министр.

Он подчеркнул, что военные либо экономические рычаги будут постоянно корректироваться с событиями, которые происходят закулисно, и о которых администрация объявлять не будет.

Стивен Мнучин также заявил, что постпред США при ООН Никки Хейли, анонсировавшая новые антироссийские санкции, о которых так и не было объявлено, находилась в неопределенном положении.

«В течение всей прошлой недели у нас были встречи в Совете национальной безопасности относительно общей стратегии по Сирии, я и Никки принимали в них участие. Мы продолжаем совершенствовать стратегию. Я не буду приводить подробности, но мы доработали стратегию после того, как Никки выступила с этими заявлениями, между субботой и воскресеньем и понедельником мы доработали стратегию и мы продолжим ее совершенствовать», - отметил Мнучин.

Ранее глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил, что Хейли «забежала вперед» и могла что-то «перепутать на этот счет».