Минкомсвязи предлагает россиянам подавать заявление в загс за год до брака

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, согласно которому россиянам будет разрешено подавать заявление на брак в загс за год до предполагаемой даты бракосочетания, пишут «Известия».

В настоящее время заявление в загс подается максимум за полгода, а в основном — за месяц до торжественной даты. Однако такая система, как пояснили авторы законопроекта, неудобна ни самим женихам и невестам, ни загсам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — говорится в документе.

Кроме того, в министерстве считают, что большой наплыв желающих зарегистрировать брак в определенные «знаменательные даты» порождает при действующей норме «коррупциогенную составляющую».