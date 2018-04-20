Минобороны ДНР выступило с экстренным сообщением в связи событиями под Мариуполем

В Министерстве обороны Донецкой народной республики сделали экстренное заявление в связи с последними изменениями на южном направлении.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что бойцы одного из украинских добровольческих подразделений сегодня утром атаковали село Лебединское, распложенное под Мариуполем. Примечательным является то, что обстрелу подверглись территории, подконтрольные ВСУ.

В Донецке считают, что данные действия украинской стороны носят провокационный характер, с целью дальнейшего обвинения в «агрессии» ополчения и создания «легитимного повода для последующих артиллерийских обстрелов территорий республики». В ДНР охарактеризовали атаку как «дешевую провокацию».